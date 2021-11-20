20 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Fatih Terim ve Vitor Pereira...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbide bu karşılaşmayla birlikte bir ilk yaşanacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve Vitor Pereira bu mücadeleyle birlikte ilk kez karşı karşıya gelecek. (GS-FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Fatih Terim ve Vitor Pereira...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü kozlarını paylaşacak. Haftanın en önemli müsabakasında gözler iki teknik adama da çevrilecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Fatih Terim ve Vitor Pereira...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira oynanacak derbi ile ilk kez rakip olacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Fatih Terim ve Vitor Pereira...

Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ile 4. dönemini geçirirken, Vitor Pereira ise bu sezon takımın başına geçmesiyle ikinci kez sarı-lacivertlilerin teknik patronu oldu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Fatih Terim ve Vitor Pereira...

Derbide teknik direktörler de saha kenarında taktikleriyle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Fatih Terim ve Vitor Pereira...

Pazar günkü müsabaka ile birlikte Fatih Terim kariyerindeki 33. Fenerbahçe derbisine çıkacak. Vitor Pereira ise Galatasaray'a karşı 4. derbisinde mücadele edecek.

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