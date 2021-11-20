Son dakika spor haberi: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir ilk! Fatih Terim ve Vitor Pereira...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbide bu karşılaşmayla birlikte bir ilk yaşanacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve Vitor Pereira bu mücadeleyle birlikte ilk kez karşı karşıya gelecek. (GS-FB haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe pazar günü kozlarını paylaşacak. Haftanın en önemli müsabakasında gözler iki teknik adama da çevrilecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira oynanacak derbi ile ilk kez rakip olacak.

Fatih Terim, sarı-kırmızılılar ile 4. dönemini geçirirken, Vitor Pereira ise bu sezon takımın başına geçmesiyle ikinci kez sarı-lacivertlilerin teknik patronu oldu.