Galatasaray Marsilya maçı CANLI İZLE ⚽ | Galatasaray Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, E grubu 5. hafta maçında Fransa Ligi devlerinden Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompeksi'nde oynanacak mücadele oldukça büyük önem taşıyor. Galatasaray, Masilya'yı devirerek grubu lider tamamlamayı garantilemek ve direkt son 16'ya gitmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Galatasaray Marsilya maçı ne zaman? Galatasaray UEFA maçı saat kaçta? Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda?

👉 GALATASARAY - MARSİLYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı biletleri ne kadar?





GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Marsilya maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Mohamed

MARSİLYA: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Henrique, Milik

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Marsilya maçı için en pahalı 1.250 TL, en ucuz bilet ise 125 TL olarak açıklandı. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇININ İDDAA ORANLARI

Galatasaray 2.34

Beraberlik 2.80

Marsilya 2.23

FRANSIZLARLA 20 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımları ile bugüne kadar 20 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Fransız ekiplerini 6 kez mağlup ederken, 9 kez de mağlup oldu. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 19 gol kaydederken, kalesinde 34 gol gördü. Aslan bu süreçte Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti.

AVRUPA KUPALARINDA 299. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 298 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 79 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 396 kez havalandırırken, kalesinde ise 444 gol gördü.

TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 92. MAÇ

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 91 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 21 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 123 gol atarken, kalesinde ise 132 gole engel olamadı.

BU SEZON AVRUPA'DA 10 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 10 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 4 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak İstanbul'da karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

MARSİLYA'DA PAYET İLE RONGİER CEZALI

Marsilya'da Galatasaray maçı öncesinde iki futbolcusunun kart cezası bulunuyor. Dimitri Payet ile Valentin Rongier cezalarından dolayı Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in durumunun ise belirsiz olduğu belirtildi.

TOBİAS STIELER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Marsilya arasında oynanacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Robert Kempter yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. VAR'da Sascha Stegemann, AVAR'da da Katrin Rafalski görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ