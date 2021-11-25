Anderson Talisca'dan transfer iddialarına yanıt! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın geleceği merak konusu. Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı oyuncunun adı Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Yıldız oyuncudan transfer iddialarına ilişkin açıklama geldi. İşte o sözler...
Al-Nassr kulübünde mali bir kriz yaşandığı ve Anderson Talisca'nın da takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Talisca'nın adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.
Suudi kulübünde sular durulmuyor. Kulüp, Faslı futbolcu Abdel Razzaq Hamdallah'ın sözleşmesini feshetti. Talisca'nın da sözleşmesi feshedilecek oyuncular arasında yer aldığı iddia edilmişti.
Brezilyalı yıldız hakkında çıkan ayrılık haberlerine yanıt verdi. Talisca açıklamasında "Al-Nassr taraftarları bu tarz haberlere inanmamalı. Artık herkesin sorunsuz bir şekilde bir arada olma zamanı" diyerek ayrılık iddialarını reddetti.
Brezilyalı yıldız için başta Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edilmişti.
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