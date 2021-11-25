25 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Anderson Talisca'dan transfer iddialarına yanıt! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın geleceği merak konusu. Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan ayrılması beklenen Brezilyalı oyuncunun adı Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Yıldız oyuncudan transfer iddialarına ilişkin açıklama geldi. İşte o sözler...

Anderson Talisca’dan transfer iddialarına yanıt! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 Giriş Tarihi: 25.11.2021

Al-Nassr kulübünde mali bir kriz yaşandığı ve Anderson Talisca'nın da takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Talisca'nın adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılmıştı.

Anderson Talisca’dan transfer iddialarına yanıt! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Suudi kulübünde sular durulmuyor. Kulüp, Faslı futbolcu Abdel Razzaq Hamdallah'ın sözleşmesini feshetti. Talisca'nın da sözleşmesi feshedilecek oyuncular arasında yer aldığı iddia edilmişti.

Anderson Talisca’dan transfer iddialarına yanıt! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilyalı yıldız hakkında çıkan ayrılık haberlerine yanıt verdi. Talisca açıklamasında "Al-Nassr taraftarları bu tarz haberlere inanmamalı. Artık herkesin sorunsuz bir şekilde bir arada olma zamanı" diyerek ayrılık iddialarını reddetti.

Anderson Talisca’dan transfer iddialarına yanıt! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilyalı yıldız için başta Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edilmişti.

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