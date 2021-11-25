25 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Cicaldau'dan Galatasaray - Marsilya maçında bir ilk

Alexandru Cicaldau’dan bir ilk
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.11.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki 5. maçında sahasında Marsilya'yı konuk eden Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, Fransız ekibiyle oynanan maçta bir ilki yaşadı. (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya maçında bir ilki yaşadı.

24 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla iç sahadaki ilk golünü kaydetti.

Öte yandan Cicaldau, Avrupa kupaları kariyerindeki ikinci golünü attı.

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