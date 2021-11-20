GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Fenerbahçe’yi çözdü! Erken gol gelirse...

Takımı hem taktik hem de psikolojik olarak Fenerbahçe derbisine hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim talebelerine ilk 45 dakikada fişi çekme talimatı verdi. 50 bin taraftarla rakibini boğmak isteyen Terim, erken gelecek bir golle maçın çözüleceğine inanıyor.

