GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Fenerbahçe'yi çözdü! Erken gol gelirse...
Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da, çalışmalar devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim, zorlu mücadele öncesi Florya'da sarı lacivertlileri mercek altına aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye nefes aldırmayacak. Terim, "Gol erken gelirse dizleri titrer" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Takımı hem taktik hem de psikolojik olarak Fenerbahçe derbisine hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim talebelerine ilk 45 dakikada fişi çekme talimatı verdi. 50 bin taraftarla rakibini boğmak isteyen Terim, erken gelecek bir golle maçın çözüleceğine inanıyor.
RAKİP BASKI ALTINDA
İmparator, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı Lazio, Marsilya ve L. Moskova maçlarında orta sahayı Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan kurarak savunma güvenliğini ön planda tuttu.
Fotomaç'ın haberine göre, derbide orta sahayı Berkan ve Cicaldau'dan oluşturacak Terim, hücumcu bir 11 hazırlıyor. Başarılı çalıştırıcı, "Rakibimiz baskı altında. 50 bin taraftarımızla hızlı başlamalıyız. Erken bir gol bulursak, dizleri titrer. Oyunun ilk bölümü çok önemli" diyor.
İLK KEZ RAKİPLER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ilk kez rakip olacak. Pazar günkü müsabaka ile birlikte Fatih Terim kariyerindeki 33. Fenerbahçe derbisine çıkacak. Vitor Pereira ise Galatasaray'a karşı 4. derbisinde mücadele edecek. İki hoca saha kenarında taktikleriyle birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.
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