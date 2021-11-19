19 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

TRANSFER HABERLERİ - Mostafa Mohamed'e İtalya'dan kanca! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in talipleri artıyor. Sezon başında Fransız kulübü Bordeaux'a transferi son anda iptal olan Mohamed'e, bu kez de İtalya'dan talip çıktı. İtalyan kulübü Atalanta'nın golcü oyuncunun peşinde olduğu ifade edildi. İşte Galatasaray'ın beklediği bonservis bedeli...

TRANSFER HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e İtalya’dan kanca! İşte bonservis bedeli...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Mostafa Mohamed, Avrupa piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısırlı futbolcu şimdi de Atalanta ile anılıyor. Genç golcüyle yakından ilgilenen İtalyan ekibi, Nef Stadyumu'nda arka arkaya oynanacak Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izlemesi için İstanbul'a bir temsilci gönderecek.

TRANSFER HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e İtalya’dan kanca! İşte bonservis bedeli...

Atalanta ayrıca Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı da yakından takip edecek. Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan ekibin, ara transferde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e İtalya’dan kanca! İşte bonservis bedeli...

10 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR
Galatasaray, öncelikle satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Mostafa Mohamed'in tapusunu alacak. Yönetim ve teknik heyet arasında yapılan toplantıda bu konu masaya yatırılırken, teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde Mısırlı forvetin satılmasına onay verdi.

TRANSFER HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e İtalya’dan kanca! İşte bonservis bedeli...

31 Aralık'a kadar Zamalek'e yazılı bildirim yapılacak ve Mısır ekibine sözleşmedeki satış bedeli olan 4 milyon dolar ödenecek. Böylece oyuncunun satılmasının önündeki engel kalkmış olacak. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisi için 10 milyon euro istediği ve bu rakamdan aşağıya düşmeyi düşünmediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Mostafa Mohamed’e İtalya’dan kanca! İşte bonservis bedeli...

MURIEL'İ SATACAK
Atalanta elindeki santrforlardan birisini satmayı düşünüyor. 8 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Zapata'nın performansından memnun olan İtalyan ekibi, 9 maçta 1 gol atabilen Muriel'i elden çıkaracak. 30 milyon euro piyasa değeri bulunan Kolombiyalı yıldızı satmak isteyen Atalanta, Muriel'in yerini Mohamed ile dolduracak.

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