19 Kasım 2021, Cuma

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Kaela Davis'i yeniden kadrosuna kattı!

Transferde mutlu son! Yeniden G.Saray’da
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Giriş Tarihi: 19.11.2021

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, eski oyuncusu ABD'li basketbolcu Kaela Dawn Davis ile anlaşmaya vardığını açıkladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaela Davis'e kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, kendisine başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

Kariyerinde daha önce WNBA'de üç sezon Dallas Wings forması giyen Kaela Davis, daha sonra Atalanta Dream ile anlaşmıştı.

26 yaşındaki 1.87 boyundaki oyun kurucu, 2018 yılında sarı-kırmızılı formayı giymişti.

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