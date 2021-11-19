19 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci paniği! Muslera ve Berke Özer...

Süper Lig'de 13. haftada karşı karşıya Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımda da kaleci endişesi yaşanıyor. Hem Galatasaray hem de ülkesi Uruguay'da yediği gollerle eleştirilen Muslera ve Fenerbahçe formasıyle ilk kez derbide görev alacak Berke Özer'in nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. (GS-FB haberleri)

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci paniği! Muslera ve Berke Özer...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 Giriş Tarihi: 19.11.2021

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sonucu merakla beklenen derbide atanlar kadar tutanların performansı da merak ediliyor. Hem ev sahibi sarı kırmızılılar hem de ezeli rakibi Fenerbahçe bu sezon henüz golcülerinden beklenen katkıyı alamazken 2 takım da geride kalan 12 lig maçında 15 kez topu ağlarında gördü.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci paniği! Muslera ve Berke Özer...

Hürriyet'te yer alan habere göre son dönemde grafiği tartışılan Fernando Muslera ile ameliyat olan Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleye geçmesi beklenen Berke Özer dev karşılaşmanın kaderini çizecek isimler olarak öne çıkıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci paniği! Muslera ve Berke Özer...

Galatasaray'da bu sezon yaptığı kurtarışlardan çok yediği hatalı gollerle gündeme gelen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı ve 3-0 kaybettiği karşılaşmada ilk golde yaptığı inanılmaz hata ile gündem oldu. Bu sezon hem Göztepe karşılaşmasında hem de sarı kırmızılıların 1-0 öne geçip 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde yediği hatalı gollerle dikkat çeken Uruguaylı file bekçisinin bu istatistiği Fenerbahçe derbisi öncesi endişe yaratıyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci paniği! Muslera ve Berke Özer...

Fenerbahçe'de ise ilk kez bir derbiye hem de dolu tribünler önünde Galatasaray karşısına çıkacak Berke Özer'in bu baskı karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceği de merak ediliyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci paniği! Muslera ve Berke Özer...

Ayrıca belindeki ağrı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Berke, tedbir amaçlı olarak idmana çıkmadı. Durumu ile ilgili kulüpten bir açıklama yapılmazken Fenerbahçe'de hem teknik heyet, hem futbolcular hem de bizzat Altay 21 yaşındaki kaleciyi motive etmek için seferberlik ilan etmiş durumda.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi kaleci paniği! Muslera ve Berke Özer...

Berke Özer'in Galatasaray derbisinde görev alıp almayacağı maç saatine doğru netlik kazanacak. Fenerbahçe'de kaleciler Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda, Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz çalışmalara dahil edildi.

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