GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Marcao transferine veto!
Galatasaray'da 8 haftalık cezasının ardından yeniden formasına kavuşan ve sergilediği futbolla göz dolduran Marcao için her geçen gün talipler artıyor. Brezilyalı savunma oyuncusuna Palmeiras'ın ardından Roma ve Napoli de talip olurken devre arasında sarı-kırmızılıların kapısını çalacakları öğrenildi. Teknik Direktör Ftaih Terim'in ise bu transfere veto verdiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, son dönemde tam anlamıyla transferin gözdesi haline geldi. Fanatik Gazetesi'nin derlediği habere göre saha içinde Kerem'e yaptığı saldırının ardından ağır cezalar alan ve bir ara kulüple ipleri koparma noktasına gelen Sambacı'nın dönüşü, takımı bir hayli rahatlatmış durumda.
Ancak bu kez de yükselen formuyla birçok kulübün ilgisini çekmeye başlayan Marcao'ya, Ocak ayında çok önemli teklifler gelmesi bekleniyor. Özellikle ülkesinin takımlarından Palmeiras, Marcao için 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. Diğer taraftan İtalyan devleri Roma ve Napoli de Marcao için Galatasaray 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
FATİH HOCA KARŞI ÇIKTI
Teknik patron Fatih Terim, 25 yaşındaki savunmacının kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Ancak oyuncunun tavrı ve yönetimin kararı da bu operasyonda etkili olacak. Başkan Burak Elmas'ın, Fatih hocanın kararına saygı duyacağı biliniyor. Marcao ise transfer işlerini tamamen menajerine bıraktığını belirterek, "Galatasaray'la bir şampiyonluk daha yaşamak ve kupalar kaldırmak istiyorum. Sadece takımıma ve işime odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.
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