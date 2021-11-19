GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den Marcao transferine veto!

Ancak bu kez de yükselen formuyla birçok kulübün ilgisini çekmeye başlayan Marcao'ya, Ocak ayında çok önemli teklifler gelmesi bekleniyor. Özellikle ülkesinin takımlarından Palmeiras, Marcao için 15 milyon Euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda. Diğer taraftan İtalyan devleri Roma ve Napoli de Marcao için Galatasaray 'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

