19 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kritik görev Kerem Aktürkoğlu'nda!

Terim’in derbi kozu belli oldu! O isme kritik görev...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2021

Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği derbi mücadelesinde en büyük kozu Kerem Aktürkoğlu olacak. Genç yıldız bu sezon Galatasaray'da 9 gole katkı verdi. (GS spor haberleri)

Milli Takım ve Galatasaray'daki performansıyla parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinin de kilit ismi olacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in hücum setlerini genç yıldıza göre belirlediği öğrenildi.

Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre ileride Muhammed ve Halil ile başlaması beklenen Galatasaray'da boş alanlara koşu yapacak Kerem'in takıma yine skor yapması planlanıyor.

Terim'in genç yıldızla idmanlarda sık sık görüşme gerçekleştirdi ve düşündüğü taktiği oyuncusuna sürekli anlattığı belirtildi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu milli takımın Karadağ maçında gol atmış ve hücum oyuncularının açtığı boş alanlara müthiş sızmalar gerçekleştirmişti. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Kerem 5 gol atarken 4 de asiste imza attı.

Genç yıldız bu sezon Galatasaray'da 9 gole katkı verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Teklifler artıyor! Terim’den transfer vetosu... Teklifler artıyor! Terim'den transfer vetosu...
Derbi öncesi kalede panik var! Muslera ve Berke... Derbi öncesi kalede panik var! Muslera ve Berke...
Terim ve Pereira ilk kez rakip! Terim ve Pereira ilk kez rakip!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör