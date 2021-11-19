19 Kasım 2021, Cuma
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Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in hücum setlerini genç yıldıza göre belirlediği öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre ileride Muhammed ve Halil ile başlaması beklenen Galatasaray'da boş alanlara koşu yapacak Kerem'in takıma yine skor yapması planlanıyor.
Terim'in genç yıldızla idmanlarda sık sık görüşme gerçekleştirdi ve düşündüğü taktiği oyuncusuna sürekli anlattığı belirtildi.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu milli takımın Karadağ maçında gol atmış ve hücum oyuncularının açtığı boş alanlara müthiş sızmalar gerçekleştirmişti. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Kerem 5 gol atarken 4 de asiste imza attı.
Genç yıldız bu sezon Galatasaray'da 9 gole katkı verdi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kritik görev Kerem Aktürkoğlu'nda!
Galatasaray'ın Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geleceği derbi mücadelesinde en büyük kozu Kerem Aktürkoğlu olacak. Genç yıldız bu sezon Galatasaray'da 9 gole katkı verdi. (GS spor haberleri)
Milli Takım ve Galatasaray'daki performansıyla parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinin de kilit ismi olacak.
Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in hücum setlerini genç yıldıza göre belirlediği öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nin derlediği habere göre ileride Muhammed ve Halil ile başlaması beklenen Galatasaray'da boş alanlara koşu yapacak Kerem'in takıma yine skor yapması planlanıyor.
Terim'in genç yıldızla idmanlarda sık sık görüşme gerçekleştirdi ve düşündüğü taktiği oyuncusuna sürekli anlattığı belirtildi.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu milli takımın Karadağ maçında gol atmış ve hücum oyuncularının açtığı boş alanlara müthiş sızmalar gerçekleştirmişti. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Kerem 5 gol atarken 4 de asiste imza attı.
Genç yıldız bu sezon Galatasaray'da 9 gole katkı verdi.
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