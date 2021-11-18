Ümit Karan'dan Fatih Terim itirafı! "Belki şampiyon olurduk"

'GELİŞİ SİSTEMİMİZİ BOZDU'

"Arda Turan, Galatasaray'a geldi ve çok katkı sağladı. Ancak Arda Turan'ın gelişi sistemimizi bozdu bizim. Arda'ya, "Sen gelmeseydin biz bir sene daha şampiyon olurduk" dedim. Bana çok goller attırdı ama illa ki biri kenarda oturacaktı."