GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devlerinin radarında

Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Avrupa'da ise grupta liderliğini sürdüren Galatasaray'da özellikle orta saha bölgesinde Berkan ve Cicaldau'nun yanına daha dirençli bir oyuncu arayan Fatih Terim'in önüne scout ekibinin raporuna göre Nemanja Matic ismi sunuldu. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)