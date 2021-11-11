11 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu Avrupa devlerinin radarında

Menajerinden flaş açıklama: Avrupa ekipleri peşinde...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için Avrupa ekipleri sıraya girdi. Kerem'in menajeri Erkut Söğüt yapmış olduğu açıklamada, "Belki de bu zamana kadar bu yaş grubunda çalıştığım en hırslı, en disiplinli ve gelişmeye en açık oyunculardan birisi... Türkiye'de ve Avrupa'da onu çok parlak bir kariyer bekliyor. Ona inanıyorum" diye konuştu. (GS spor haberleri)

Kerem Aktürkoğlu'nun menajerliğini yapan Dr. Erkut Söğüt, oyuncunun transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fotomaç'ın derlediği habere göre Kerem'in Galatasaray ve Milli Takımın direkt oyuncusu haline geldiğini belirten Söğüt, "Birçok Avrupa kulübünün kendisiyle ilgisi var ama Kerem genç yaşına rağmen sağlam adımlar atarak, kariyerini planlıyor. Önünde çok uzun bir kariyer var ve atacağı her adımı ailesiyle birlikte titizlikle planlıyoruz" dedi. Kerem'i öven Erkut Söğüt, "Belki de bu zamana kadar bu yaş grubunda çalıştığım en hırslı, en disiplinli ve gelişmeye en açık oyunculardan birisi... Türkiye'de ve Avrupa'da onu çok parlak bir kariyer bekliyor. Ona inanıyorum" diye konuştu.
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