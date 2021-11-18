Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Muslera paniği! Yediği hatalı goller...

Son olarak Bolivya maçında ağlarında 3 gol birden gören Muslera, performansıyla şaşırttı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran 35 yaşındaki futbolcu, topu filelerinde gördü. Fotomaç'ın derlediği habere göre Muslera, yaklaşık bir ay önce de benzer bir golü Lionel Messi'den yedi. Bu sezon Süper Lig'de de Göztepe ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernonda Muslera, 12 maçta kalesinde 15 gol gördü. Bu kötü grafik Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıları endişelendiriyor.

