18 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Muslera paniği! Yediği hatalı goller...

Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli kaleci Muslera'nın düşüşü ise dikkat çekiyor. Muslera'nın, hem Galatasaray'da hem de Uruguay milli takımında yediği hatalı gollerle derbide nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Muslera paniği! Yediği hatalı goller...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Son olarak Bolivya maçında ağlarında 3 gol birden gören Muslera, performansıyla şaşırttı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran 35 yaşındaki futbolcu, topu filelerinde gördü. Fotomaç'ın derlediği habere göre Muslera, yaklaşık bir ay önce de benzer bir golü Lionel Messi'den yedi. Bu sezon Süper Lig'de de Göztepe ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernonda Muslera, 12 maçta kalesinde 15 gol gördü. Bu kötü grafik Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıları endişelendiriyor.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Muslera paniği! Yediği hatalı goller...

YENİ KALECİ ARANIYOR

Sarı-kırmızılı kulüp, Fernando Muslera'nın yerine geçebilecek, gelecek vaat eden bir kaleci arıyor. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin performansından memnun olmayan teknik heyet, genç bir file bekçisi transfer edilmesini istedi. Göztepe'den İrfan Can Eğribayat ve Rennes'den Doğan Alemdar listede yer alıyor. Ayrıca teknik heyet ayrıca sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan 21 yaşındaki kaleci Berke Özer'i de yakından takip ediyor.

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