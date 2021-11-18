Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Muslera paniği! Yediği hatalı goller...
Galatasaray'da gözler Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli kaleci Muslera'nın düşüşü ise dikkat çekiyor. Muslera'nın, hem Galatasaray'da hem de Uruguay milli takımında yediği hatalı gollerle derbide nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu. (GS spor haberleri)
Son olarak Bolivya maçında ağlarında 3 gol birden gören Muslera, performansıyla şaşırttı. Karşılaşmanın 29. dakikasında Juan Carlos'un ortasını elinden kaçıran 35 yaşındaki futbolcu, topu filelerinde gördü. Fotomaç'ın derlediği habere göre Muslera, yaklaşık bir ay önce de benzer bir golü Lionel Messi'den yedi. Bu sezon Süper Lig'de de Göztepe ve Beşiktaş maçlarında hatalı goller yiyen Fernonda Muslera, 12 maçta kalesinde 15 gol gördü. Bu kötü grafik Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılıları endişelendiriyor.
YENİ KALECİ ARANIYOR
Sarı-kırmızılı kulüp, Fernando Muslera'nın yerine geçebilecek, gelecek vaat eden bir kaleci arıyor. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin performansından memnun olmayan teknik heyet, genç bir file bekçisi transfer edilmesini istedi. Göztepe'den İrfan Can Eğribayat ve Rennes'den Doğan Alemdar listede yer alıyor. Ayrıca teknik heyet ayrıca sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan 21 yaşındaki kaleci Berke Özer'i de yakından takip ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...