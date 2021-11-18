GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Fenerbahçe galibiyeti hasretine son vermek istiyor

SON 4 DERBİ BERABERE SONA ERDİ



Son maçlara bakıldığında durum daha da vahim görünüyor... Uzun yıllar Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup edemedikten sonra bu seriyi bozan ve üst üste oradaki iki maçtan da galip ayrılan Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenebildi. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan oynanan son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Aslantepe'de oynanan son 4 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. 21 sezon sonra Kadıköy'deki yeni bir sayfa açan Galatasaray, Pazar akşamı evinde de kazanıp yeni başlangıç yapmayı hedefliyor.

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