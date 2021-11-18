GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Fenerbahçe galibiyeti hasretine son vermek istiyor
Süper Lig'de gözler 13. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadelede sarı-kırmızılılar, evinde 2014'ten bu yana oynadığı maçlarda sarı-lacivertlilere karşı galibiyet elde edemedi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Play-off biletini cebimize koyduk, milli heyecan bitti; şimdi gözler Pazar akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Lider Trabzonspor'dan büyük fark yiyen iki takım açısından da karşılaşma büyük önem taşıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre kritik maçta Galatasaray'ın en büyük güvencesi taraftarı... Ancak sarı-kırmızılı takımın, evinde Fenerbahçe karşısında aldığı sonuçlar pek de parlak değil. 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda 13. Fenerbahçe derbisi oynanacak. Aslantepe'de oynanan 12 derbide sarı-kırmızılılar 4 galibiyet çıkartırken Fenerbahçe 3 kez kazandı. 5 mücadele ise beraberlikle sona erdi.
SON 4 DERBİ BERABERE SONA ERDİ
Son maçlara bakıldığında durum daha da vahim görünüyor... Uzun yıllar Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup edemedikten sonra bu seriyi bozan ve üst üste oradaki iki maçtan da galip ayrılan Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenebildi. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan oynanan son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Aslantepe'de oynanan son 4 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. 21 sezon sonra Kadıköy'deki yeni bir sayfa açan Galatasaray, Pazar akşamı evinde de kazanıp yeni başlangıç yapmayı hedefliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...