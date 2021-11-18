18 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Fenerbahçe galibiyeti hasretine son vermek istiyor

Süper Lig'de gözler 13. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadelede sarı-kırmızılılar, evinde 2014'ten bu yana oynadığı maçlarda sarı-lacivertlilere karşı galibiyet elde edemedi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Fenerbahçe galibiyeti hasretine son vermek istiyor
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.11.2021

Play-off biletini cebimize koyduk, milli heyecan bitti; şimdi gözler Pazar akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Lider Trabzonspor'dan büyük fark yiyen iki takım açısından da karşılaşma büyük önem taşıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre kritik maçta Galatasaray'ın en büyük güvencesi taraftarı... Ancak sarı-kırmızılı takımın, evinde Fenerbahçe karşısında aldığı sonuçlar pek de parlak değil. 2011 yılında açılan Nef Stadyumu'nda 13. Fenerbahçe derbisi oynanacak. Aslantepe'de oynanan 12 derbide sarı-kırmızılılar 4 galibiyet çıkartırken Fenerbahçe 3 kez kazandı. 5 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Fenerbahçe galibiyeti hasretine son vermek istiyor

SON 4 DERBİ BERABERE SONA ERDİ

Son maçlara bakıldığında durum daha da vahim görünüyor... Uzun yıllar Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup edemedikten sonra bu seriyi bozan ve üst üste oradaki iki maçtan da galip ayrılan Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenebildi. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan oynanan son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Aslantepe'de oynanan son 4 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. 21 sezon sonra Kadıköy'deki yeni bir sayfa açan Galatasaray, Pazar akşamı evinde de kazanıp yeni başlangıç yapmayı hedefliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Florya’da gündem derbi! İşte Terim’in A, B ve C planı Florya'da gündem derbi! İşte Terim'in A, B ve C planı
G.Saray’a derbi müjdesi! O isim antrenmanlara başladı... G.Saray'a derbi müjdesi! O isim antrenmanlara başladı...
Cimbom Feghouli ile uzatıyor! İşte detaylar... Cimbom Feghouli ile uzatıyor! İşte detaylar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör