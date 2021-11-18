Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor! Muslera Yedlin ve Luyindama...

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular savunma ve hücum varyasyonları üzerine çalıştı. Antrenman, çift kale oyununun ardından yapılan soğuma hareketleriyle sona erdi.