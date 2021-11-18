18 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor! Muslera Yedlin ve Luyindama...

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü derbi maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekipte, milli takımlardan dönen Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ise antrenmanda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor! Muslera Yedlin ve Luyindama...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 Giriş Tarihi: 18.11.2021

Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor! Muslera Yedlin ve Luyindama...

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular savunma ve hücum varyasyonları üzerine çalıştı. Antrenman, çift kale oyununun ardından yapılan soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor! Muslera Yedlin ve Luyindama...

Sarı-kırmızılı ekipte, Milli takımlardan dönen Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor! Muslera Yedlin ve Luyindama...

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ise antrenmanda yer almadı.

Galatasaray’da derbi hazırlıkları sürüyor! Muslera Yedlin ve Luyindama...

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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