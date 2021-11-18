Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Halil Umut Meler tarihi maçı da yönetmişti! İşte öne çıkan detaylar...
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin nefes kesen mücadelesini ise hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler, son olarak Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek bir geleneğe son verdiği maçta da düdük çalmıştı. İşte detaylar...
Halil Umut Meler, daha önce bir kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi yönetti. Ve bu derbi de tarihe geçti çünkü Kadıköy'deki gelenek sona erdi! 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 3-1 kazanan sarı kırmılılar oldu. Bu zafer Cimbom'un ezeli rakibinin evindeki 20 yıllık galibiyet hasretinin de sona ermesiydi.
İKİ TARAFA DA BİRER PENALTI
Halil Umut Meler'in yönettiği derbide Galatasaray, 21. dakikada Max Kruse'nin penaltısıyla 1-0 geri düşse de mücadeleyi bırakmadı. 40. dakikada Ryan Donk, eşitiği sağlayan golü kaydetti. 80'de bu kez penaltıdan Radamel Falcao attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. 90+7'deyse Henry Onyekuru tarihi zaferi perçinleyen golü kaydetti.
3 KIRMIZI KART GÖSTERDİ
Meler, bu tarihi derbide her iki tarafa da bir penaltı çalarken üç de kırmızı kart gösterdi. 84. dakikada Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü doğrudan kırmızı kartla, Galatasaraylı Younes Belhanda'yı ise çift sarı karttan kırmızı gösterip oyundan atan Meler, daha öncesinde; 64. dakikada da sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterdi.
SARI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU
Meler, ayrıca Fenerbahçe'den 5 oyuncuya, Galatasaray'dan da 6 oyuncuya sarı kart gösterdi. Meler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de sarı kart çıkarttı. Böylece Meler, zorlu derbiyi 2 penaltı, 3 kırmızı ve 12 de sarı kartla kapattı.
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