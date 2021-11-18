Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Halil Umut Meler tarihi maçı da yönetmişti! İşte öne çıkan detaylar...

Halil Umut Meler, daha önce bir kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi yönetti. Ve bu derbi de tarihe geçti çünkü Kadıköy'deki gelenek sona erdi! 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 3-1 kazanan sarı kırmılılar oldu. Bu zafer Cimbom'un ezeli rakibinin evindeki 20 yıllık galibiyet hasretinin de sona ermesiydi.