18 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Halil Umut Meler tarihi maçı da yönetmişti! İşte öne çıkan detaylar...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin nefes kesen mücadelesini ise hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler, son olarak Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek bir geleneğe son verdiği maçta da düdük çalmıştı. İşte detaylar...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Halil Umut Meler tarihi maçı da yönetmişti! İşte öne çıkan detaylar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Halil Umut Meler, daha önce bir kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi yönetti. Ve bu derbi de tarihe geçti çünkü Kadıköy'deki gelenek sona erdi! 23 Şubat 2020'de Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 3-1 kazanan sarı kırmılılar oldu. Bu zafer Cimbom'un ezeli rakibinin evindeki 20 yıllık galibiyet hasretinin de sona ermesiydi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Halil Umut Meler tarihi maçı da yönetmişti! İşte öne çıkan detaylar...

İKİ TARAFA DA BİRER PENALTI

Halil Umut Meler'in yönettiği derbide Galatasaray, 21. dakikada Max Kruse'nin penaltısıyla 1-0 geri düşse de mücadeleyi bırakmadı. 40. dakikada Ryan Donk, eşitiği sağlayan golü kaydetti. 80'de bu kez penaltıdan Radamel Falcao attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. 90+7'deyse Henry Onyekuru tarihi zaferi perçinleyen golü kaydetti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Halil Umut Meler tarihi maçı da yönetmişti! İşte öne çıkan detaylar...

3 KIRMIZI KART GÖSTERDİ

Meler, bu tarihi derbide her iki tarafa da bir penaltı çalarken üç de kırmızı kart gösterdi. 84. dakikada Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü doğrudan kırmızı kartla, Galatasaraylı Younes Belhanda'yı ise çift sarı karttan kırmızı gösterip oyundan atan Meler, daha öncesinde; 64. dakikada da sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kart gösterdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yönetecek olan Halil Umut Meler tarihi maçı da yönetmişti! İşte öne çıkan detaylar...

SARI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU

Meler, ayrıca Fenerbahçe'den 5 oyuncuya, Galatasaray'dan da 6 oyuncuya sarı kart gösterdi. Meler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de sarı kart çıkarttı. Böylece Meler, zorlu derbiyi 2 penaltı, 3 kırmızı ve 12 de sarı kartla kapattı.

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