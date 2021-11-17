GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Kevin Strootman önerisi! Menajerler kapıyı çaldı
Devre arasında merkez orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'a flaş bir transfer önerisi geldi. Sarı-kırmızılı takım hem 6-8 numara oynayabilecek hem de liderlik vasfı olan bir orta saha transferi gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakibi Marsilya, Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Kevin Strootman'ı önerdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de yeniden iddialı bir konuma gelmek isteyen Galatasaray bir yandan da Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takviye çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahasına 6/8 numarayı beraber oynayabilecek aynı zamanda takımın saha içi liderliğini de üstelenecek tecrübeli bir oyuncu arayan G.Saray'a sürpriz bir teklif geldi.
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılarla aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya, Kevin Strootman'ı önerdi. Hali hazırda formasını giydiği Cagliari'nin sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü sol ayaklı Hollandalı oyuncuyu verebileceklerini iletti.
BEDAVAYA GELECEK
Daha önce Galatasaray'a aynı şartlarda Mitroglou'yu gönderen Marsilya'nın takımın en fazla kazanan oyuncularından birisi olan Strootman için sarı-kırmızılı takımdan kiralama ücreti istemeyeceği hatta maaşının bir kısmını karşılaşabileceği de gelen bilgiler arasında... Terim'in 31 yaşındaki oyuncuyu listesine eklediği ve takibe aldığı ifade edildi. Öte yandan Strootman, 2018 yılında Roma'dan Marsilya'ya 25 milyon euro gibi rekor denilebilecek bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak gözden düşünce İtalyan takımlarına kiralık gönderildi.
124 GOLE ETKİ ETTİ
Bugüne kadar 48 milyon euro bonservis bedeli ödenen Kevin Strootman'ın güncel market değeri 5 milyon euro civarında... Orta sahadaki etkili futboluyla tanınan Hollandalı yıldız, kariyeri boyunca 425 maça çıktı, 44 gol, 80 de asistlik katkı yaptı.
NANTES'A FİYAT SORULACAK
Fransa'dan Galatasaray'la ilgili iddialar Strootman'la sınırlı değil... Fransız medyasında çıkan haberlere göre, Galatasaray, Nantes'ta forma giyen Kalifa Coulibaly ile ilgilenmeye devam ediyor. Sarı-kırmızlıların, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili golcü için ocak ayında da Nantes'ın kapısını çalacağı, uygun bir rakam verilmesi halinde transferi bitireceği ileri sürüldü. Eğer olmazsa Coulibaly'nin bedava gelmesi için sezon sonu beklenecek.
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