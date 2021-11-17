GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’a Kevin Strootman önerisi! Menajerler kapıyı çaldı

BEDAVAYA GELECEK

Daha önce Galatasaray'a aynı şartlarda Mitroglou'yu gönderen Marsilya'nın takımın en fazla kazanan oyuncularından birisi olan Strootman için sarı-kırmızılı takımdan kiralama ücreti istemeyeceği hatta maaşının bir kısmını karşılaşabileceği de gelen bilgiler arasında... Terim'in 31 yaşındaki oyuncuyu listesine eklediği ve takibe aldığı ifade edildi. Öte yandan Strootman, 2018 yılında Roma'dan Marsilya'ya 25 milyon euro gibi rekor denilebilecek bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak gözden düşünce İtalyan takımlarına kiralık gönderildi.