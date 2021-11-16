Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi açıklaması! Satılan biletler...
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılardan flaş bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır." ifadelerine yer verildi. (GS-FB spor haberleri)
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesinin mümkün olmadığını açıkladı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Kulübü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama geldi. Sarı kırmızılı kulüp, satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesinin mümkün olmadığını duyurdu.
Kulüpten yapılan duyuruda, "Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Değerli Galatasaraylılar,
Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçı için satılan biletlerin bir başkasına transfer edilebilmesi mümkün olmayacaktır.
Hem yönetim, hem taraftar, hem de camiamızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, haksız kazanç, karaborsa bilet satışının önüne geçebilmek ve taraftarlarımızın mağduriyet yaşamaması adına bu karar alınmıştır.
Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.
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