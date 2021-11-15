SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Omar Elabdellaoui'den müjde! Sahalara döneceği tarih...

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Cimbom’a Omar’dan müjde! Sahalara döneceği tarih...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 Giriş Tarihi: 15.11.2021

Galatasaray'a yaşadığı talihsiz kaza sebebiyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui'den iyi haber geldi. 29 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, kendisini iyi hissettiğini ve ocak ayında sahalara döneceğini duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray'ın 2020 yazında Olympiakos'tan kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, 2021'in başında geçirdiği talihsiz kaza sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre tedavisi sebebiyle sahalardan uzak kalan Norveçli oyuncudan iyi haber geldi. 29 yaşındaki futbolcu müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Omar'ın paylaşımı şu şekilde;

"Kısa bir süre önce, görmemi geri kazandıran ve son operasyon olan kornea nakli oldum. Şimdi çok iyi hissediyorum ve doktorlarım ocak ayından itibaren sahalara dönmem için yeşil ışık yaktı. Şu an tek odağım, mümkün olan en iyi şekilde formumu geri kazanmak. Kendimi takımım ve ülkem için hazır hale getirmek. Galatasaray'a teşekkür etmek istiyorum. Bana çok büyük destek ve inanç verdiler. Fatih Terim bu zor zamanımda bir baba gibi her zaman yanımda oldu. Galatasaray taraftarına ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni motive ettiniz, cesaretlendirdiniz. Sahada hepsinin karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım."

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