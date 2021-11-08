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GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes için çarpıcı iddia! Kadro dışı kalma sebebi...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ancak sezon sonunda kulübü Benfica'nın ısrarı nedeniyle Portekiz'e geri dönen Gedson Fernandes, Benfica B Takımı'na gönderilmişti. Portekizli yıldız için çarpıcı iddialar gündeme gelse de futbolcunun kuzeni bu iddiaları yalanladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberei)

GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes için çarpıcı iddia! Kadro dışı kalma sebebi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 Giriş Tarihi: 08.11.2021

Portekiz basını, eski Galatasaraylı oyuncu Gedson Fernandes'in kumarhanede alkol alırken Benfica yöneticileri tarafından yakalandığını ve kadro dışı kaldığını yazdı. Gedson Fernandes, kadro dışı kaldı ve Benfica B takımına gönderildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes için çarpıcı iddia! Kadro dışı kalma sebebi...

Gedson Fernandes'in B takıma gönderilmesinin ardından ise yerine Benfica B takımından Paulo Bernardo yazıldı. Galatasaray'ın tekrar transfer etmek için uğraşmasına rağmen Benfica'nın genç oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer olmamıştı. Ocak ayında tekrardan transfer teklifi sunulması beklenilen genç oyuncu bu sezon 45 dakika forma giyebildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes için çarpıcı iddia! Kadro dışı kalma sebebi...

Milliyet'in derlediği habere göre Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano ifadeleri ise şu şekilde:"Gedson'un sabaha kadar alkol alıp kumarhanede yakalandığı haberi tamamen yalan. Tek gerçek haber, Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson'un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi."

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