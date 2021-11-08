Milliyet'in derlediği habere göre Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano ifadeleri ise şu şekilde:"Gedson'un sabaha kadar alkol alıp kumarhanede yakalandığı haberi tamamen yalan. Tek gerçek haber, Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson'un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi."

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