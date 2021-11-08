GALATASARAY HABERLERİ: Gedson Fernandes için çarpıcı iddia! Kadro dışı kalma sebebi...
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak gelen ancak sezon sonunda kulübü Benfica'nın ısrarı nedeniyle Portekiz'e geri dönen Gedson Fernandes, Benfica B Takımı'na gönderilmişti. Portekizli yıldız için çarpıcı iddialar gündeme gelse de futbolcunun kuzeni bu iddiaları yalanladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberei)
Portekiz basını, eski Galatasaraylı oyuncu Gedson Fernandes'in kumarhanede alkol alırken Benfica yöneticileri tarafından yakalandığını ve kadro dışı kaldığını yazdı. Gedson Fernandes, kadro dışı kaldı ve Benfica B takımına gönderildi.
Gedson Fernandes'in B takıma gönderilmesinin ardından ise yerine Benfica B takımından Paulo Bernardo yazıldı. Galatasaray'ın tekrar transfer etmek için uğraşmasına rağmen Benfica'nın genç oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer olmamıştı. Ocak ayında tekrardan transfer teklifi sunulması beklenilen genç oyuncu bu sezon 45 dakika forma giyebildi.
Milliyet'in derlediği habere göre Gedson Fernandes'in kuzeni Adriano ifadeleri ise şu şekilde:"Gedson'un sabaha kadar alkol alıp kumarhanede yakalandığı haberi tamamen yalan. Tek gerçek haber, Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson'un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...