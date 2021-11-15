15 Kasım 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Fenerbahçe derbisinde biletler ne zaman satışa çıkacak?

G.Saray-F.Bahçe derbisinde biletler ne zaman satışa çıkacak?
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Süper Lig2in 13. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi arı-kırmızılı taraftarlar maç biletleri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Peki GS-FB maçı derbi biletleri ne zaman satışa sunulacak? (GS-FB derbisi)

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, dev derbide birbirlerine rakip olacak. 21 Kasım Pazar günü NEF Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar maç biletleri konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Peki GS-FB maçı derbi biletleri ne zaman satışa sunulacak?

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı biletlerinin bugün veya yarın satışa sunulması bekleniyor. Derbi maçı bilet fiyatlarının belli olmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı 21 Kasım Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak.

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