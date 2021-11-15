15 Kasım 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti!

G.Saray’da derbi hazırlıkları devam etti!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, teknik pas ile top kapma çalışmalarının ardından sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma uygulamaları üzerinde durdu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, teknik pas ile top kapma çalışmalarının ardından sınırlı alanda pas oyunları ve sonuçlandırma uygulamaları üzerinde durdu.

Milli takımlarından davet alan 15 oyuncu antrenmana katılmadı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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