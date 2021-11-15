Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde iddaa oranları belli oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Türk futbolnunu iki güzide kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe, 21 Kasım Pazar günü NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Kritik maça günler kala heyecan gitgide artarken, dev karşılaşmanın İddaa oranları da açıklandı. İddaa Risk Yönetimi'ne göre derbinin favorisi Galatasaray...

İşte derbinin İddaa oranları...

Galatasaray: 2.02

Beraberlik: 3.15

Fenerbahçe: 2.95

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