GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu'yu işaret etti! Devre arasında...
Galatasaray, hem Süper Lig hem Avrupa'da yarışacak genç ve dinamik bir takım için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, Bordeaux'nun Nijeryalı yıldızı Samuel Kalu'yu takıma katmak için yönetime raporunu sundu. İşte transfere dair son detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın hücum hattına takviye doğrultusunda gündeme aldığı iki oyuncudan biri olan Samuel Kalu, menajerler vasıtasıyla yapılan görüşmede sarı-kırmızılılara olumlu geri dönüş yaparken, Bordeaux'nun da zorluk çıkarmayacağı öğrenildi.
MENAJERİ DE DEVREDE
Fotomaç Gazetesi'nin derlediği habere göre Nijeryalı futbolcunun temsilcisi William D'Avila da bu transferde Galatasaray'a yardımcı olmaya çalışacak.
24 yaşındaki oyuncuya, Türkiye'den başka talipler de olduğu belirtiliyor. Ağırlıklı olarak sağ kanatta, zaman zaman da forvet arkası ve solda görev yapabilen sağ ayaklı Kalu'yu, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.
Galatasaray'ın yaz döneminde başlattığı gençleştirme operasyonuna da uyan Samuel Kalu, bu sezon formasını kaybettiği için daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
TERİM GENÇ VE HIZLI OYUNCU İSTİYOR
Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nijeryalı, bu sezon 9 lig maçında 313 dakika şans bulabildi ve 1 gol, 1 asistle oynadı.
Terim, özellikle yeni sezon kadrosunda düşünmediği Babel ve Feghouli gibi yaşı ilerleyen futbolcuların yerine Samuel Kalu gibi güçlü, teknik ve hızlı oyuncuların takviye edilmesini istiyor.
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