GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim Samuel Kalu’yu işaret etti! Devre arasında...

24 yaşındaki oyuncuya, Türkiye'den başka talipler de olduğu belirtiliyor. Ağırlıklı olarak sağ kanatta, zaman zaman da forvet arkası ve solda görev yapabilen sağ ayaklı Kalu'yu, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor.