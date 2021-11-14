GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes’ten Benfica’ya Galatasaray resti! Ocak ayında...

Galatasaray'da ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye daha yapılması için yönetim ve teknik heyet geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıda karar almıştı. Sarı kırmızılıların liste başında ise geçtiğimiz sezon kiraladıkları ve formundan memnun kaldıkları Gedson Fernandes var.