14 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes'ten Benfica'ya Galatasaray resti! Ocak ayında...

Son dakika Galatasaray haberleri: Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılı camianın beğenisi kazanan Gedson Fernandes, yaz transfer döneminde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'ın ilgisine rağmen Benfica'da kalmıştı. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde bir kez daha kadrosuna katma istediği yıldız futbolcunun Portekiz ekibinden ayrılarak Galatasaray'a gelmek istediği ve kulübüne haber gönderdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes’ten Benfica’ya Galatasaray resti! Ocak ayında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Galatasaray'da ara transfer döneminde orta sahaya bir takviye daha yapılması için yönetim ve teknik heyet geçtiğimiz gün yaptıkları toplantıda karar almıştı. Sarı kırmızılıların liste başında ise geçtiğimiz sezon kiraladıkları ve formundan memnun kaldıkları Gedson Fernandes var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes’ten Benfica’ya Galatasaray resti! Ocak ayında...

Aslan 22 yaşındaki oyuncuyu yaz döneminde de renklerine katmak için ciddi girişimlerde bulunuş ancak Benfica'nın inadını kıramamıştı. Aradan geçen zamanda Portekiz ekibi genç yıldızı sözleşme uzatma talebini reddetmesi üzerine kadro dışı bırakmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes’ten Benfica’ya Galatasaray resti! Ocak ayında...

"GALATASARAY'A DÖNECEĞİM"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan Gedson, bu transferin mutlu sonla bitmesi için bizzat devreye girdi. Orta saha oyuncusu, menajeri vasıtasıyla Benfica'ya haber yollayarak makul bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a gitmek istediğini iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Gedson Fernandes’ten Benfica’ya Galatasaray resti! Ocak ayında...

Bu sezon sadece üç lig maçında 47 dakika süre alan Gedson, mutsuz olduğunu ve artık kesin olarak takımdan ayrılmayı kafasına koyduğunu da belirtti. Portekiz ekibinin de artık oyuncuyu satmaya razı olduğu öğrenildi.

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