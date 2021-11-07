Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Karagümrük maçı öncesi konuştu! "Morutan..."
Süper Lig'in 12. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ligin güçlü ekiplerinden Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı kırmızılılarda Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Karagümrük maçı öncesi konuştu.
İŞTE TERİM'İN AÇIKLAMALARI:
"Avrupa'da maç oynadıktan sonraki maçlar fizik olarak da mental olarak da bizi yıpratıyor. Morutan müthiş mücadele etti, topsuz oyunda iyiydi. Diğer tarafta öğrenecekleri var. Feghouli ile konuştum bir sıkıntısı vardı, son 20 dakika ancak oynayabilir."
"Maç içindeki değişikliklerle bazı dezavantajları formule etmeye çalışıyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Ligin her maçı çok zor geçiyor. Her takım her takımı yenebilecek güçte."
"İşimiz kolay olmayacak ama 3 puan da kazanmak istiyoruz. Araya moralli girmek istiyoruz, inşallah da başarırız."
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