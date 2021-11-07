BENZİN İSTASYONUNDA TAHSİLAT YAPTI

Savcılığın verdiği bilgide; Piet S'in oğlu Freddy'nin telefonlarının dinlendiği ve iki efsane futbolcunun düzenli olarak bu siteden bahis oynadığı belirtildi. Dirk Kuyt'ın oynadığı bahislerin bazen günlük 25 bin euroya kadar çıktığı ve kazandığı paraların tahsilatını kimseye yakalanmamak adına bazen bir benzin istasyonuna giderek yaptığı kaydedildi.