SPOR HABERİ: Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder ve eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt'ın başı dertte!
Geçtiğimiz sezonlarda Türkiye'de Galatasaray ile Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran Wesley Sneijder ve Dirk Kuyt'ın başı, illegal bahis oynadıkları gerekçesiyle belada. İki eski futbolcunun savcılıkta ifade verdiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt ile Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Wesley Sneijder, Illegal Bahis soruşturması nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.
BENZİN İSTASYONUNDA TAHSİLAT YAPTI
Savcılığın verdiği bilgide; Piet S'in oğlu Freddy'nin telefonlarının dinlendiği ve iki efsane futbolcunun düzenli olarak bu siteden bahis oynadığı belirtildi. Dirk Kuyt'ın oynadığı bahislerin bazen günlük 25 bin euroya kadar çıktığı ve kazandığı paraların tahsilatını kimseye yakalanmamak adına bazen bir benzin istasyonuna giderek yaptığı kaydedildi.
Sneijder'in ise kumar borçlarını ödemek için bahis oynadığı ifade edildi.
Şubat ayından bu yana iki kez gözaltına alınan Dirk Kuyt'ın, futbolu bıraktıktan sonra bahis oynadığını itiraf ettiği belirtildi. Sneijder'in ise bahis iddialarını yalanladığı ve alacaklılarının kendisiyle iletişim kurduktan sonra bu iddiaların gündeme geldiğini ve bahisle alakasının olmadığını aktardı.
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