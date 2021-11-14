GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da hücum hattı değişiyor! Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz...
Bu sezon forvet oyuncularından istediği katkıyı alamayan Galatasaray, devre arasında büyük bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar hücum hattında Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed'le yollarını ayırmaya hazırlanırken; gündemine ise Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz'ı aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray forvet hattında büyük bir değişime imza atmaya hazırlanıyor. Devre arasında Mbaye Diagne'nin İngiltere'ye yeniden gönderilmesi gündemde... Mostafa Mohamed'e Fransa'dan ciddi talipler var. Kiralık forma giyen Halil Dervişoğlu'nun da bonservisinin yüksek olması nedeniyle arayışlar hızlandı.
Fotomaç'ın haberine göre; Devre arasında en az bir takviye yapmak isteyen Cimbom'un listesinin ilk sırasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City forması giyen Teemu Pukki var. Norwich'in başına geçmesi beklenen Frank Lampard'ın Finli forveti göndermeyi planladığı belirtiliyor.
Bu nedenle 31 yaşındaki Teemu Pukki'nin, Galatasaray'a transfer olma olasılığı yüksek görülüyor. Bununla birlikte Galatasaray'ın scout ekibi de teknik direktör Fatih Terim'in önüne bir isim getirdi…
Champiosnhip takımlarından Blackburn'da 17 maçta 13 gol ve 1 asistle oynayan Ben Brereton Diaz'ın gözlemci raporları tecrübeli teknik adama sunuldu. Terim ayrıca önceki gece Şili'nin Paraguay'ı deplasmanda 1-0 yendiği Dünya Kupası grup eleme maçını TV'den izledi. 22 yaşındaki oyuncunun ciddi bir potansiyeli olduğuna karar veren Fatih Terim, forvet listesine Şilili forveti de yazdı.
DIAZ KİMDİR?
Doğum tarihi: 18.04.1999 Ülkesi: Şili Mevki: Santrfor Kontrat: 30.06.2022 Performans: 166M/33G/17A
Stoke, Nottingham ve Blackburn formaları giyen Ben Brereton Diaz'ın performansı ve yaşının genç olması teknik direktör Fatih Terim'in oldukça ilgisini çekti.
PUKKI KİMDİR?
Doğum tarihi: 29.03.1990 Ülkesi: Finlandiya Mevki: Santrfor Kontrat: 30.06.2022 Performans: 483M/183G/62A
Sevilla, Helsinki, Schalke, Celtic, Brondby ve Norwich formaları giyen Pukki'nin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Finli futbolcu bu sezon ligde 11 maçta 3 gol attı.
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