GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’da hücum hattı değişiyor! Teemu Pukki ve Ben Brereton Diaz...

Fotomaç'ın haberine göre; Devre arasında en az bir takviye yapmak isteyen Cimbom'un listesinin ilk sırasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City forması giyen Teemu Pukki var. Norwich'in başına geçmesi beklenen Frank Lampard'ın Finli forveti göndermeyi planladığı belirtiliyor.