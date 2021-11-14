GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor istedi Cimbom alıyor! Marko Livaja...

Takvim'in haberine göre; Bu isim daha önce Türk takımlarının gündemine gelen Marko Livaja... Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuyla Trabzonspor ve Beşiktaş ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti... Galatasaray'ın Hırvat yıldızın menajeri ile bir araya geldiği ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, transfer sürecini fazla uzatmadan Ocak ayının ilk günlerinde sonlandırmak istiyor.