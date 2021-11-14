14 Kasım 2021, Pazar

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor istedi Cimbom alıyor! Marko Livaja...

UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider olan Galatasaray, Süper Lig'de ise istediği performansı gösteremedi. Sarı-kırmızılı takım bu süreçte forvet hattından beklediği katkıyı göremezken, devre arasında bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Cimbom, bir süre önce Beşiktaş ve Trabzonspor'la adı geçen Marko Livaja'yı transfer listesine aldı ve Hırvat yıldızın menajeriyle ilk görüşmesini gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor istedi Cimbom alıyor! Marko Livaja...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Galatasaray, Ocak ayında kadrosuna kaliteli bir forvet almakta kararlı... Teknik Direktör Fatih Terim takımdaki gol sorununa çözüm bulmak için arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor istedi Cimbom alıyor! Marko Livaja...

Takvim'in haberine göre; Bu isim daha önce Türk takımlarının gündemine gelen Marko Livaja... Bilindiği gibi tecrübeli oyuncuyla Trabzonspor ve Beşiktaş ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti... Galatasaray'ın Hırvat yıldızın menajeri ile bir araya geldiği ve transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, transfer sürecini fazla uzatmadan Ocak ayının ilk günlerinde sonlandırmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor istedi Cimbom alıyor! Marko Livaja...

28 yaşındaki oyuncunun Hajduk Split ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Takımının vazgeçilmez ismi haline gelen Marko Livaja bu sezon 16 resmi maçta şans buldu. 28 yaşındaki golcü futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 11 kez havalandırırken 3 de asist yaptı.

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