Allpower Akü Cizre Belediyespor 1-3 Galatasaray HDI Sigorta | Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.
İlk seti 25-23 ile rakibine kaptıran Galatasaray, Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında sonraki 3 seti, 25-14, 25-19 ve 25-23 ile kazanarak 3-1'lik galibiyet aldı.
SALON: Şırnak
HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Hüseyin Okutmuş
CİZRE BELEDİYESPOR: Andaç Kapan, Lukas Divis, Umut Demir, Osmany Urıarte, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan (Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Selim Demir, Emin Gök,Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratca, Beytullah Hatipoğlu, Emre Vahit Savaş, Hakkı Çapkınoğlu (Murat Yenipazar, Armando Maurice Torres, Cansın Hacıbekiroglu, Marko Sedlacek, Onurcan Çakır)
SETLER: 25-23, 14-25, 25-19, 23-25
SÜRE: 112 Dakika (34, 20, 26, 32)
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