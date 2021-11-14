14 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

Allpower Akü Cizre Belediyespor 1-3 Galatasaray HDI Sigorta | Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

G.Saray deplasmanda Cizre Belediye’yi mağlup etti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 8'inci hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.

İlk seti 25-23 ile rakibine kaptıran Galatasaray, Allpower Akü Cizre Belediyespor karşısında sonraki 3 seti, 25-14, 25-19 ve 25-23 ile kazanarak 3-1'lik galibiyet aldı.

SALON: Şırnak

HAKEMLER: Zeki Bocutcu, Hüseyin Okutmuş

CİZRE BELEDİYESPOR: Andaç Kapan, Lukas Divis, Umut Demir, Osmany Urıarte, Eren Koparıcı, Ahmet Arslan (Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Selim Demir, Emin Gök,Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratca, Beytullah Hatipoğlu, Emre Vahit Savaş, Hakkı Çapkınoğlu (Murat Yenipazar, Armando Maurice Torres, Cansın Hacıbekiroglu, Marko Sedlacek, Onurcan Çakır)

SETLER: 25-23, 14-25, 25-19, 23-25

SÜRE: 112 Dakika (34, 20, 26, 32)

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