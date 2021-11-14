GALATASARAY HABERLERİ - Sabri Sarıoğlu'dan Volkan Demirel itirafı! "Kavgadan sonra karşılaştığımızda..."

Volkan Demirel'le kursta karşılaştınız, ilk adımı kim attı?

"Hiçbir şey olmamış gibi "N'aber, nasılsın?" olduk. Hiç o olaylara girmedik bile. İnsanlar halı sahada bile arkadaşlarıyla tartışabiliyor. Düşünün, biz profesyonel bir maçta stresli karşılaşmalarda neler yapabiliyoruz."