14 Kasım 2021, Pazar

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Sabri Sarıoğlu'dan Volkan Demirel itirafı! "Kavgadan sonra karşılaştığımızda..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Uzun yıllar Galatasaray formasını terleten Sabri Sarıoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sert bir şekilde tartıştığı sarı-lacivertlilerin eski kaleci Volkan Demirel ile saha dışında karşılaştıklarına ne yaptıklarını anlattı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Sabri Sarıoğlu’dan Volkan Demirel itirafı! Kavgadan sonra karşılaştığımızda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Altyapı dahil olmak üzere 18 yıl boyunca Galatasaray formasını terleten ve 2018 yılında aktif futbol yaşamını sonlandıran Sabri Sarıoğlu, NTV'de katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu, 2012/2013 sezonunda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o dönem sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan Volkan Demirel ile yaşadığı sert tartışmanın ardından saha dışında karşılaştıklarında ne yaptıklarından da bahsetti. İşte Sabri Sarıoğlu'nun açıklamaları...

GALATASARAY HABERLERİ - Sabri Sarıoğlu’dan Volkan Demirel itirafı! Kavgadan sonra karşılaştığımızda...

"VOLKAN'LA OTURDUK SOHBET ETTİK"

"Emre Belözoğlu'yla saha içinde sorun yaşamıştık ama saha dışına taşımadık bunu. Tatlıya bağladık. Keza Volkan'la da stresli bir maçta tartışma yaşamıştık ama 3-4 ay önce antrenörlük kursun beraberdik mesela. Oturduk sohbet ettik."

GALATASARAY HABERLERİ - Sabri Sarıoğlu’dan Volkan Demirel itirafı! Kavgadan sonra karşılaştığımızda...

Volkan Demirel'le kursta karşılaştınız, ilk adımı kim attı?

"Hiçbir şey olmamış gibi "N'aber, nasılsın?" olduk. Hiç o olaylara girmedik bile. İnsanlar halı sahada bile arkadaşlarıyla tartışabiliyor. Düşünün, biz profesyonel bir maçta stresli karşılaşmalarda neler yapabiliyoruz."

GALATASARAY HABERLERİ - Sabri Sarıoğlu’dan Volkan Demirel itirafı! Kavgadan sonra karşılaştığımızda...

"SAHADA OLAN SAHADA KALIR"

"Futbolda saha içinde olan saha içinde kalır. Saha dışına taşımazsanız sıkıntı yok. Saha içinde her türlü gerginlik olabilir. Profesyonel bir futbolcunun yaşadıklarını çoğu insan bilemez. Deplasmanda farklı, kendi evinde farklı, şampiyonluk maçında farklı atmosferler olur. Tatsız olaylarla ilgili de haklı-haksız tartışmasına gerek yok."

GALATASARAY HABERLERİ - Sabri Sarıoğlu’dan Volkan Demirel itirafı! Kavgadan sonra karşılaştığımızda...

"VOLKAN DEMİREL'İ AFFETMEDİM" DEMİŞTİ

Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de oynadığı dönemde maç önü seremonisinde Volkan Demirel'le el sıkışmamış ve maç sonunda, "Yapılan saygısızlıktan dolayı kendisini hiçbir zaman affetmedim. O yüzden elini sıkmak istemedim" demişti.

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