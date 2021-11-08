GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'un en skoreri Mostafa Mohamed! Dikkat çeken o istatistik...

Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük'e konuk olan Galatasaray, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken sarı-kırmızılıların golünü oyuna sonradan giren Mostafa Mohamed kaydetmişti. Mısırlı yıldız attığı bu golle takımının en skorer ismi olurken, ligde ise sadece 3 maçta ilk 11 başlayabildi. İşte dikkat çeken o istatistikler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Karagümrük karşısında sahadan bir puanla ayrılan Galatasaray'da öne çıkan isim tartışmasız Mustafa Mohamed'di. Karşılaşmanın 63. dakikasında Halil Dervişoğlu'nun yerine oyuna giren Mısırlı futbolcu, sahada kaldığı yarım saatte attığı golle öne çıktı. 88. dakikada Karagümrük ağlarını havalandırarak, sarı-kırmızılıları yenilgiden kurtaran 23 yaşındaki futbolcu, takımının da en skorer ismi oldu. Yalnızca 3 maça 11'de başlayan Mohamed, fileleri 4 kez sarstı.

BURUK SEVİNÇ

Fotomaç'ın haberine göre; Attığı gol öncesi Feghouli için tüm arkadaşları penaltı beklerken, pozisyonu takip eden Mohamed, bir puanı getiren golü attı. Karşılaşmanın ardından kazanamadıkları için üzgün olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Gol atmak tabii ki önemli ama 3 puanı da almak isterdik. Galibiyete almaya da yakındık, pozisyonlar bulduk ama sonuca ulaşamadık. İki kulvarda da en iyisi için elimizden geleni yapmayı devam edeceğiz" diye konuştu.

TERİM RİSK ALDI

Maçın Karagümrük lehine olduğu 79. dakikada Galatasaray Teknik Direktörü tüm kozlarını kullandı. O dakikaya kadar 2 değişiklik yapan Terim, 79'da tüm hakkını kullandı. Babel, Kerem ve Cicaldau'yu çıkaran İmparator, Diagne, Barış ve Morutan'ı sahaya sürdü. Değişikliklerden sonra çift forvetle oynayan sarı-kırmızılar, 88'de de beraberlik golünü buldu.

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