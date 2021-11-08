SPOR HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Çifte standart diz boyu"

Maç, F.Bahçe için 'bitti' dediğimiz dakikalarda sahneye önce Zajc çıktı, durumu 2-1'e getirdi ve uzatmanın da uzatmasında gelen penaltıyla F.Bahçe 1 puanı kurtardı. 1 puan iyi mi? Tabii ki değil! F.Bahçe pozisyon üretemiyor. Türk hakemliğinde çifte standart diz boyu. Cüneyt Çakır iki penaltıyı da VAR yardımı ile verdi. İkisi de doğru ama… Verilen ikinci penaltıda bir çekme var ama diğer nice maçlarda bu tür çekmelerde VAR daveti olmuyor. Bunun adı bariz bir çifte standarttır.



