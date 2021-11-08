SPOR HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Çifte standart diz boyu"
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe ise Kayserispor'la 2-0 geriye düşmesine karşın son dakikada penaltıdan attığı golle 2-2 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da, bu mücadeleleri çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Spor haberleri
ÇİFTE STANDART DİZ BOYU
F.Bahçe, komadan yoğun bakıma çıktığı bir maç oynadı. Kabul ediyoruz ki kaçan bir penaltı, direkten dönen 4 top, şanssızlık diz boyu… Kaleci Berke, F.Bahçe'nin daha henüz hazır kalecisi olmadığını net ortaya koydu. Yediği ilk gol, ağır bir kaleci hatası. Kale sahasının net içine düşen topu alamaması kabul edilir değil!
Maç, F.Bahçe için 'bitti' dediğimiz dakikalarda sahneye önce Zajc çıktı, durumu 2-1'e getirdi ve uzatmanın da uzatmasında gelen penaltıyla F.Bahçe 1 puanı kurtardı. 1 puan iyi mi? Tabii ki değil! F.Bahçe pozisyon üretemiyor. Türk hakemliğinde çifte standart diz boyu. Cüneyt Çakır iki penaltıyı da VAR yardımı ile verdi. İkisi de doğru ama… Verilen ikinci penaltıda bir çekme var ama diğer nice maçlarda bu tür çekmelerde VAR daveti olmuyor. Bunun adı bariz bir çifte standarttır.
HATA YAPTI AMA KÖTÜ DEĞİLDİ
Galatasaray; hak etmedi ve kazanamadı... Rakibe baskı yok, organizasyon yok, tempo yok... Dolayısıyla da kaybetmekten son anda kurtuldular. Fakat bazı oyuncuların bireysel hataları kabul edilebilir gibi değil. Örneğin Emre Kılınç... Şans buldu, hoca forma verdi ama tuttu ayağındaki topu rakibe kaptırdı. Buradan da Bertolacci çok iyi vurup golü yaptı. Aslında Karagümrük karşılaşmayı kazanacaktı.
Onlar da hata yaptılar ve Mostafa Mohamed beraberliği getirdi. Son saniye Galatasaray ucuz kurtuldu. Eğer Pesic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığındaki çok önemli pozisyonda iyi vursa Galatasaray için maç bitmişti. '1-1'lik sonuç iyi mi, kötü mü' derseniz, eğer maça bakarsak Galatasaray için iyi sonuç. Ama şampiyonluk maratonu için oldukça kötü. Hakem Atilla Karaoğlan, mücadelenin sonucuna etki etmese de bazı hatalar yaptı. Ancak kendisi için 'Kötü maç yönetti' asla diyemem.
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