14 Kasım 2021, Pazar

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GALATASARAY HABERLERİ: Arda Turan için flaş iddia! Devre arasında...

Arda Turan için flaş iddia! Devre arasında...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

2020 yazında Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, bu sezon sakatlıklardan kurtulamamış ve sadece 237 dakika süre alabilmişti. 34 yaşındaki oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı ve devre arasında futbolu bırakacağı belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Arda Turan için yolu sonu görünmeye başladı. Bu sezon bir türlü sakatlıklardan yakasını kurtaramayan kaptan vedaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Tecrübeli futbolcunun devre arasında futbol kariyerine nokta koymayı ciddi ciddi düşündüğü belirtiliyor. Ancak futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'dan ayrılmayacak. Selçuk İnan ve Necati Ateş gibi 'Babam' dediği Fatih Terim'in teknik ekibine dahil olacak. Belirli sayıda milli formayı giydiği için UEFA B Lisansı alma hakkı olan Arda'nın yeni hedefi A takım çalıştıracak seviyeye gelmek.

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