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GALATASARAY HABERLERİ - Feghouli'den Barış Alper Yılmaz'a destek

Feghouli’den Barış Alper Yılmaz’a destek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli, A Milli Takım'ımızın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ile oynadığı maçta ilk kez milli formayı formayı terleten takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'a sosyal medya hesabından destek verdi. İşte o paylaşım... (GS spor haberi)

A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında Cebelitarık ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.

Ay-Yıldızlılar, rakibini 6-0 mağlup ederek gruptaki son maçlar öncesi Norveç'i geçerek 2. sıraya yükseldi. Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası kadroya dahil edilen Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık karşısında ilk kez milli formayı terletti.

Genç futbolcu ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kalırken, Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takım arkadaşına destek verdi.

Feghouli, Instagram hesabından Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için yaptığı gönderiyi paylaşarak "Kalite" yorumunu yaptı.

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