13 Kasım 2021, Cumartesi

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'un B planı Andrea Bertolacci! Gedson Fernandes olmazsa...

Sezon başında merkez orta saha bölgesini Gustavo Assunçao ile dolduran Galatasaray, buna karşın genç isimden istediği katkıyı alamamıştı. Cimbom devre arasında eski oyuncusu Gedson Fernandes'le doldurmak isterken B planının ise Fatih Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların başkanı Burak Elmas, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma ile görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’un B planı Andrea Bertolacci! Gedson Fernandes olmazsa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Bu sezon büyük kadar sıkıntı yaşadığı orta alanı devre arasında mutlaka takviye etmek isteyen Galatasaray'da hareketlilik artıyor. Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçen Sarı-Kırmızılılar B planını da belirlemiş durumda. Takvim'in haberine göre; Yönetim, Karagümrük formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Bertolacci'nin transferi için resmi girişimlere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’un B planı Andrea Bertolacci! Gedson Fernandes olmazsa...

ELMAS, HURMA İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Burak Elmas'ın Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat gönüşerek İtalyan yıldızla ilgili pazarlık yaptığı öğrenildi. Eğer Gedson'da yine sorun çıkarsa İtalyan futbolcu transfer edilecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom’un B planı Andrea Bertolacci! Gedson Fernandes olmazsa...

BU SEZON 8 MAÇTA 7 GOLÜ VAR

Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e gelen Bertolacci daha önce Milan ve Roma formasını giymişti. Bu sezon ligde 8 maçta 7 gol atan 30 yaşındaki futbolcu etkili şutları ile ön plana çıkıyor.

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