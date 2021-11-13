13 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe U17 0-3 Galatasaray U17 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

U17 derbisinde kazanan Galatasaray
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

TFF Elit U17 Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe'yi Beknaz Almazbekov (2) ve Halim Ayaz Yükseloğlu'nun golleriyle 3-0 mağlup etti.

TFF Elit U17 Ligi karşılaşmasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Galatasaray U17'ye galibiyeti getiren goller 59 ve 90. dakikalarda Beknaz Almazbekov ve 90+1. dakikada Halim Ayaz Yükseloğlu'dan geldi.

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