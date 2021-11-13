Gedson Fernandes trafik kazası geçirdi! Sağlık durumu...

Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve adı yeniden sarı-kırmızılı takımla anılan Gedson Fernandes'in zincirleme trafik kazasına karıştığı ve Portekizli oyuncunun kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giymesinin ardından kulübü Benfica'ya dönen Gedson Fernandes, Portekiz'de Setubal yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Fernandes'in aracı, önündeki araca çarptı. Yıldız futbolcunun aracının arkasına da bir başka araç çarptı.

Gedson Fernandes ve kazaya karışan diğer kişilerin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Kazada sadece maddi hasar oluştuğu kaydedildi. Kaza sonrası kulüp yetkililerinin Gedson'a evine kadar eşlik ettiği bilgisi verildi.

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