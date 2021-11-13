13 Kasım 2021, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao'ya dev talip! Roma'nın ardından...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Marcao'nun talipleri artıyor. Adı sık sık Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile anılan Brezilyalı stopere bir Avrupa devinin daha talip olduğu ve Marcao'nun yakından izlendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao’ya dev talip! Roma’nın ardından...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao, İtalya'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao’ya dev talip! Roma’nın ardından...

İtalyan basının haberine göre; Roma ve Inter, Brezilyalı savunma oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao’ya dev talip! Roma’nın ardından...

Haberde Fatih Terim'in takım liderlerinden biri olarak belirlediği yazılan Marcao için Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin çok istekli olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao’ya dev talip! Roma’nın ardından...

Öte yandan iki kulübün de oyuncuyu izlemek için gözlem ekibi göndereceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao’ya dev talip! Roma’nın ardından...

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev aldı.

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