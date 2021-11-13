GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao'ya dev talip! Roma'nın ardından...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Marcao'nun talipleri artıyor. Adı sık sık Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile anılan Brezilyalı stopere bir Avrupa devinin daha talip olduğu ve Marcao'nun yakından izlendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao, İtalya'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

İtalyan basının haberine göre; Roma ve Inter, Brezilyalı savunma oyuncusunu ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Fatih Terim'in takım liderlerinden biri olarak belirlediği yazılan Marcao için Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin çok istekli olduğu belirtildi.