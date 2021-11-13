GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Marcao'ya dev talip! Roma'nın ardından...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Marcao'nun talipleri artıyor. Adı sık sık Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma ile anılan Brezilyalı stopere bir Avrupa devinin daha talip olduğu ve Marcao'nun yakından izlendiği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'ın stoper oyuncusu Marcao, İtalya'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
Haberde Fatih Terim'in takım liderlerinden biri olarak belirlediği yazılan Marcao için Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin çok istekli olduğu belirtildi.
Öte yandan iki kulübün de oyuncuyu izlemek için gözlem ekibi göndereceği ifade edildi.
Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maçta görev aldı.
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