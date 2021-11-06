GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli istenmeyen adam ilan edilmişti! Takımın yıldızı oldu
Yaz transfer döneminde yüksek maliyeti nedeniyle Sofiane Feghouli ile yolları ayırmaya çalışan Galatasaray'da, Cezayirli yıldız resmen küllerinden doğdu. Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçında şık bir asist yapan 31 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında ise müthiş bir gol atmıştı. Deneyimli yıldız teknik direktör Fatih Terim'in de saha içindeki yeni lideri oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yıllık 3 milyon 850 bin Euro'luk ücreti ile Galatasaray'ın en çok kazanan oyuncusu olan ve beklentileri karşılamayan performansı nedeniyle sezon başında istenmeyen adam ilan edilen Sofiane Feghouli, eski günlerine döndü. Uzun zaman yedek kaldıktan sonra Gaziantep FK maçında bulduğu şansı asist yaparak değerlendiren Feghouli, ilk 11 çıktığı Lokomotiv Moskova karşılaşmasında da jeneriklik bir gol atarak yükselişini sürdürdü. Cezayirli yıldızın performansından hocası Fatih Terim de memnun kaldı. Formayı kapan Feghouli artık Aslan'ın saha içi lideri konumunda.
KALMAK İÇİN ÜCRETİNİ DÜŞÜRMEYE HAZIR
Sabah'ın haberine göre; Sezon başında yönetimin göndermek istediği 'Soso' lakaplı 31 yaşındaki oyuncu, Falcao'nun aksine takımda kalmakta ısrar etmişti. İstanbul'da yaşamaktan mutlu olan Feghouli'nin Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu kez ücretini düşürüp devam etmeye hazır olan Cezayirli orta sahanın sergileyeceği performansa göre sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği belli olacak.
İKİ ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAYI VAR
2017 yazında Galatasaray'a yıllık 3 milyon 850 bin Euro'dan 5 yıllık imza atan Sofiane Feghouli için West Ham United'a 4 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti. Özellikle 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında kazanılan iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan tecrübeli futbolcu, sonraki iki sezon ise beklentileri karşılayamadığı için gözden düşmüştü. Maaşında yaşanan indirim krizleri nedeniyle de zaman zaman gündem olan kanat oyuncusunun mukavelesi 2022 Haziran'da sona eriyor.
LEVENT TÜZEMEN'DEN FEGHOULI YORUMU!
Son iki maçtaki performansıyla yeniden teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Feghouli ile yeni sözleşme yapılmalı mı?
Galatasaray yönetimi, Feghouli ile daha ekonomik şartlarda sözleşme yapmak için çalışıyor. Oyuncunun da 2+1 yapılması düşünülen sözleşmeye sıcak olduğunu duydum. Feghouli, çok yetenekli bir oyuncu, Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova maçlarında da süper oynadı. Bir ölçüde Galatasaray yönetimi, yeni transfer yapmış oldu. Galatasaray'ın bir oyun liderinin olmadığını sık sık vurgulamış ve bu liderliği yapacak kişinin Feghouli olduğunu yazmıştım. O da beni yanıltmadı. Bu performansı ve tecrübesiyle Feghouli, Galatasaray'ın Avrupa ve lig yürüyüşüne ciddi katkı sağlar. Dışarıdan Cezayirli yıldızın ayarındaki bir oyuncuyu almak da çok maliyetli olur. Bu nedenle Feghouli ile yapılacak yeni bir sözleşme hem Galatasaray için faydalı olur hem de oyuncunun kafasını rahatlatır.
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