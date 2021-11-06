GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli istenmeyen adam ilan edilmişti! Takımın yıldızı oldu

LEVENT TÜZEMEN'DEN FEGHOULI YORUMU!

Son iki maçtaki performansıyla yeniden teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Feghouli ile yeni sözleşme yapılmalı mı?

Galatasaray yönetimi, Feghouli ile daha ekonomik şartlarda sözleşme yapmak için çalışıyor. Oyuncunun da 2+1 yapılması düşünülen sözleşmeye sıcak olduğunu duydum. Feghouli, çok yetenekli bir oyuncu, Gaziantep FK ve Lokomotiv Moskova maçlarında da süper oynadı. Bir ölçüde Galatasaray yönetimi, yeni transfer yapmış oldu. Galatasaray'ın bir oyun liderinin olmadığını sık sık vurgulamış ve bu liderliği yapacak kişinin Feghouli olduğunu yazmıştım. O da beni yanıltmadı. Bu performansı ve tecrübesiyle Feghouli, Galatasaray'ın Avrupa ve lig yürüyüşüne ciddi katkı sağlar. Dışarıdan Cezayirli yıldızın ayarındaki bir oyuncuyu almak da çok maliyetli olur. Bu nedenle Feghouli ile yapılacak yeni bir sözleşme hem Galatasaray için faydalı olur hem de oyuncunun kafasını rahatlatır.

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