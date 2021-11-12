UEFA Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yapmış olduğu itirazı reddetti!

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı hakkında yapmış olduğu itirazın reddedildiğini açıkladı. İşte UEFA'dan yapılan açıklamanın detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçı için gerçekleştirdiği itiraz geri çevrildi. UEFA tarafından yapılan açıklamada sarı-kırmızılıların konuya yönelik talebinin kabul edilmediği duyuruldu.

İsviçreli hakem Sandro Scharer'ın, Lokomotiv futbolcusu Dmitry Zhivoglyadov'a çift sarı kart gösterip oyundan ihraç etmediği savunulmuştu. Galatasaray, UEFA'ya hükmen galibiyet veya maç tekrarı için başvuru yapmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray AŞ ile Lokomotiv Moskova arasında 4 Kasım 2021'de oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itiraza ilişkin olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu aşağıdaki kararı aldı: Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

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