11 Kasım 2021, Perşembe

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny'nin menajerinden Galatasaray açıklaması! "Gelmek istiyor"

Kış transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da ilk hedef orta saha. Sarı-kırmızılıların gündemindeki isimlerden biri de geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Mohamed Elneny'di. Mısırlı yıldızın menajeri konuyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny’nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Gelmek istiyor
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 Giriş Tarihi: 11.11.2021

Defansif orta sahaya takviye planı doğrultusunda birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemindeki adaylardan biri de Mohamed Elneny. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny’nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Gelmek istiyor

Bu sezon Premier Lig'de sadece 7 dakika şans bulabilen ve ocak ayında Arsenal'den ayrılmak isteyen Elneny ile birçok kulübün ilgilendiği ancak Cimbom'un 1 adım önde olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny’nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Gelmek istiyor

Galatasaray'la son yıllarda çok sayıda transfer alışverişinde bulunan Elneny'nin menajeri D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Avrupa'da da çok iyi gidiyorlar. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Mohamed Elneny’nin menajerinden Galatasaray açıklaması! Gelmek istiyor

"TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"

Sarı-kırmızılı kulüple her hafta görüştüğünü belirten D'Avila, "Zaten iyi ilişkilerimiz var. Birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray'ın, Arsenal ile masaya oturması lazım. Ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir. Elbetteki Elneny de Türkiye'ye gelmek istiyor. Türkiye'deki tek seçenek Galatasaray mı, bu soruya yanıt veremem ama Galatasaray'ın ilgisi olması, oyuncunun da Türkiye'yi iyi tanıyor olması bir avantaj" ifadelerini kullandı.

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