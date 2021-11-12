12 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

Mustafa Denizli ve Sumudica'nın transfer savaşı! Galatasaraylı futbolcuya talip oldular

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Galatasaray'da beklenen performansı vermeyen Aytaç Kara'yı kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli, Aytaç Kara'yı kadrosunda görmek isterken, Galatasaray'ın deneyimli futbolcuyu bonservisiyle mi yoksa kiralık mı göndereceği henüz belirsiz. Diğer yandan Aytaç Kara, Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor'un da gündeminde. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Mustafa Denizli ve Sumudica’nın transfer savaşı! Galatasaraylı futbolcuya talip oldular
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 Giriş Tarihi: 12.11.2021

Süper Lig'de birkaç hafta önce liderlik koltuğuna kadar yükselen ancak daha sonra aldığı art arda kötü sonuçların ardından sıralamada gerilere düşen Altay, Aytaç Kara'yı transfer etmek istiyor.

Mustafa Denizli ve Sumudica’nın transfer savaşı! Galatasaraylı futbolcuya talip oldular

Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde elinden çıkarmak istediği Aytaç Kara, teknik direktör Mustafa Denizli'nin gözdesi konumunda.

Mustafa Denizli ve Sumudica’nın transfer savaşı! Galatasaraylı futbolcuya talip oldular

AYTAÇ KARA HANGİ TAKIMI SEÇECEK?

Altay'ın radarındaki Aytaç Kara için Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da devrede olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu olurken transferin ocak ayında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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