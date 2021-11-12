AYTAÇ KARA HANGİ TAKIMI SEÇECEK?

Altay'ın radarındaki Aytaç Kara için Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da devrede olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu olurken transferin ocak ayında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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