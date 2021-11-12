Mustafa Denizli ve Sumudica'nın transfer savaşı! Galatasaraylı futbolcuya talip oldular
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, Galatasaray'da beklenen performansı vermeyen Aytaç Kara'yı kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Mustafa Denizli, Aytaç Kara'yı kadrosunda görmek isterken, Galatasaray'ın deneyimli futbolcuyu bonservisiyle mi yoksa kiralık mı göndereceği henüz belirsiz. Diğer yandan Aytaç Kara, Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile Adana Demirspor'un da gündeminde. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de birkaç hafta önce liderlik koltuğuna kadar yükselen ancak daha sonra aldığı art arda kötü sonuçların ardından sıralamada gerilere düşen Altay, Aytaç Kara'yı transfer etmek istiyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde elinden çıkarmak istediği Aytaç Kara, teknik direktör Mustafa Denizli'nin gözdesi konumunda.
AYTAÇ KARA HANGİ TAKIMI SEÇECEK?
Altay'ın radarındaki Aytaç Kara için Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'un da devrede olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli futbolcunun hangi takımı tercih edeceği merak konusu olurken transferin ocak ayında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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