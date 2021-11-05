GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv maçı Rus basınında büyük yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki 4. maçında sahasında ağırladığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla liderliğini sürdürürüken, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Rus basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. karşılaşmasını oynayan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılıların golünü Sofiane Feghouli kaydederken mücadelenin son anları oldukça çekişmeli ve gergin geçti. Bu karşılaşma Rus basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte Rus basınından öne çıkan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı manşetleri...
LENTA
"Lokomotiv, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaybetmekten kaçındı"
SPORTMAIL
"Lokomotiv, Avrupa Ligi maçında Galatasaray'la berabere kaldı"
SPORTS
"Lokomotiv, İstanbul'da maçı kurtardı ama Avrupa Ligi'ndeki durumu hala üzücü: 0 galibiyet, 2 gol. Neredeyse tur şansı kalmadı"
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