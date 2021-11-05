06 Kasım 2021, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv maçı Rus basınında büyük yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, E Grubu'ndaki 4. maçında sahasında ağırladığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla liderliğini sürdürürüken, Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Rus basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv maçı Rus basınında büyük yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4. karşılaşmasını oynayan Galatasaray, sahasında konuk ettiği Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8'e yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv maçı Rus basınında büyük yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

Sarı-kırmızılıların golünü Sofiane Feghouli kaydederken mücadelenin son anları oldukça çekişmeli ve gergin geçti. Bu karşılaşma Rus basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte Rus basınından öne çıkan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı manşetleri...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv maçı Rus basınında büyük yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

LENTA

"Lokomotiv, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaybetmekten kaçındı"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv maçı Rus basınında büyük yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

MATCHTV

"İstanbul'da Lokomotiv'in çılgın maçı: Heyecan, kavga, kaçırılan pozisyonlar ve sonuç olarak berbere biten bir maç"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv maçı Rus basınında büyük yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

SPORT-EXPRESS

"Lokomotiv Türk cehenneminde hayatta kaldı. Gisdol'ün takımı Avrupa'da bahar ayları için şansını koruyor"

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SPORTMAIL

"Lokomotiv, Avrupa Ligi maçında Galatasaray'la berabere kaldı"

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray - Lokomotiv maçı Rus basınında büyük yankı uyandırdı! İşte atılan manşetler

SPORTS

"Lokomotiv, İstanbul'da maçı kurtardı ama Avrupa Ligi'ndeki durumu hala üzücü: 0 galibiyet, 2 gol. Neredeyse tur şansı kalmadı"

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