Aslında Dieng de Sarı-Kırmızılılar'a yabancı bir isim değil. Geçtiğimiz yaz boyunca transferi için uğraşılan Dieng'in bonservisi Al Ahly'den bir türlü alınamamıştı. Fanatik'in haberine göre, o dönem yapılan görüşmelerde, Galatasaray'a transferi konusunda yeşil ışık yakan 24 yaşındaki futbolcu için Aslan tekrar harekete geçiyor.