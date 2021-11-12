Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Arda Turan'dan müjdeli haber geldi. Sarı kırmızılılarda bu sezon yalnızca ilk haftadaki Giresunspor maçında forma giyebilen Arda Turan, sahada koşu çalışmalarına başladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılarda bu sezon yalnızca ilk haftadaki Giresunspor maçında forma giyebilen Arda Turan, sahada koşu çalışmalarına başladı.

Tedavisi için Fransa'ya giden Sacha Boey'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray, çalışmalarına cumartesi TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

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