12 Kasım 2021, Cuma
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışması sonrası oynanan minik kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.
Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışması sonrası oynanan minik kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.
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