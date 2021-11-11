GALATASARYA HABERLERİ - Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi hazırlıkları başladı!
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ezeli rakibini sahasında mağlup etmeyen isteyen sarı kırmızılılarda, bu maçın hazırlıkları başladı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, 3 günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışmaları yapıldı. Teknik idmanlar sonrası dayanıklılığa yönelik oyunların oynandığı idman soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Milli takım kamplarında bulunan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Işık Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Eren Aydın, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed idmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını yapacağı idmanla sürdürecek.
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