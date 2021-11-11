GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor...

Galatasaray, hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, sık sık rotasyona gidiyor. Bazı futbolcular ise bu rotasyon içerisinde bir türlü yer edinemiyor. Özellikle Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assunçao sarı-kırmızılı takımda şans bulamayan oyuncular olarak göze çarpıyor.