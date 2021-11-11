GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş karar! 3 isimle yollar ayrılıyor...
Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından 21 puan toplayan Galatasaray'da devre arası oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, yönetime sunduğu raporda Aytaç Kara, Assunçao ve Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrılmasını istedi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
Galatasaray, hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, sık sık rotasyona gidiyor. Bazı futbolcular ise bu rotasyon içerisinde bir türlü yer edinemiyor. Özellikle Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assunçao sarı-kırmızılı takımda şans bulamayan oyuncular olarak göze çarpıyor.
Kasımpaşa ile sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara, bu sezon ligde sadece bir maçta görev yapabildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu 6 haftadır 21 kişilik maç kadrosuna dahi giremiyor. Aytaç Kara, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor.
Galatasaray'ın Çaykur Rize'ye transferi nedeniyle 1.2 milyon Euro ceza ödediği Oğulcan Çağlayan da kadroya girmekte güçlük çekiyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre 25 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 3 maçta forma giyerken, toplamda 72 dakika sahada kaldı. En az forma şansı bulan isim oldu.
Famalicao'dan transfer edilen Gustavo Assunçao da kenarda unutulan isimlerden... Kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan Brezilyalı oyuncu 2 maçta 134 dakika süre alabildi. Devre arasında ayrılması gündemde olan Oğulcan'la Gaziantep, Aytaç'la Malatya ve A. Demir ilgileniyor. Assunçao ise kendi takımına geri dönecek.
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