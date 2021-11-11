11 Kasım 2021, Perşembe

GALATASARAY

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a yerli stoper! Marcao'nun yerine...

Galatasaray'da 8 maçlık cezası bittikten sonra formasına kavuşan Marcao sergilediği futbolla Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılılarda buna göre Konyaspor'da büyük bir çıkış yaşayan Abdülkerim Bardakçı'yı listeye aldı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan’a yerli stoper! Marcao’nun yerine...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Galatasaray, devre arasında sezon başındaki dev yapılanmaya devam edecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao oynadığı futbolla Avrupalı takımları peşine taktı. Brezilyalı yıldızla, Napoli ve Roma ciddi şekilde ilgileniyor. Sambacının durumunu dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, bu yüzden diğer stoper Christian Luyindama'nın sözleşmesini uzattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan’a yerli stoper! Marcao’nun yerine...

Savunma hattında Vitor Nelsson ve Alpaslan Öztürk'e de sahip olan Galatasaray bir ismi daha gündemine aldı. Fotomaç'ın derlediği habere göre geçtiğimiz sezondan bu yana istikrarlı bir grafik sergileyen Abdülkerim Bardakçı...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan’a yerli stoper! Marcao’nun yerine...

İLK SIRAYA ÇIKTI
Ligin flaş takımı Konyaspor'un başarısında önemli pay sahibi olması dikkat çekiyor. Abdülkerim; 3 gol, 1 asistle hücumda da fark yarattı. Konyaspor ile yeniden anlaşmayan 27 yaşındaki stoperin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Sol ayağını kullanabilen Abdülkerim Bardakçı, bu nedenle Galatasaray'ın listesinde ilk sıraya yerleşti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan’a yerli stoper! Marcao’nun yerine...

Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında Konyaspor ile masaya oturmayı planlıyor. Anlaşma sağlanamazsa transfer sezon sonuna kalacak ve Abdülkerim ücretsiz Cimbom'un yolunu tutacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan’a yerli stoper! Marcao’nun yerine...

6 TAKIMDA KİRALIK OYNADI
Konyaspor altyapısından yetişen Abdülkerim Bardakçı, farklı sezonlarda Selçuklu, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli ve Altay'da kiralık olarak forma giydi. Bu sezon ise Konya'da kaldı ve etkili futbolu ile öne çıktı. 27 yaşındaki stoper sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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